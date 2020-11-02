Джакарта, , 13:18 — REGNUM В Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии попросили общественность сохранять бдительность, несмотря на то, что тропический циклон «Гони», как ожидается, не приблизится к территории Индонезии, сообщает Antara.

«Тропический циклон «Гони» косвенно влияет на погоду в Индонезии. Воздействие представляет собой дождь с умеренной или сильной интенсивностью», — говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Ожидается, что тропический циклон не только повлияет на погоду, но и окажет влияние на морские волны высотой от четырех до шести метров в водах Южно-Китайского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, до 16 выросло число жертв стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Гони» на Филиппинах.

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