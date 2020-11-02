Ставрополь, , 13:16 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено 196 носителей коронавируса. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии, сообщили 2 ноября в федеральном оперативном штабе. Общее число заразившихся в крае достигло 21 671 человека.

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Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. В списке российских регионов Ставрополье занимает по числу заразившихся 11-е место.

По данным регионального минздрава, в настоящее время в крае 198 жителей находятся в тяжелом состоянии, из них 36 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число госпитализированных составляет 1594 пациента. Состояние 747 из них оценивается как средней степени тяжести. Коечный фонд загружен на 77%.

За все время излечились и выписаны 16 627 жителей Ставрополья. В субботу, 31 октября, было зафиксировано самое большое число выздоровевших и снятых с контроля — 587 человек. Накануне, 1 ноября, число выздоровевших составило 142 пациента.

Скончались в крае за минувшие выходные восемь человек. Общее число случаев летального исхода достигло на Ставрополье 430.