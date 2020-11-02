Кызыл, , 13:14 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил министерству образования республики рассмотреть вопрос о продлении осенних каникул как минимум до 8 ноября. Заявление прозвучало на аппаратном совещании правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас в активной фазе болезни 328 учителей. Это составляет 76,9% (от общего числа случаев заражения среди педагогов, — прим. ИА REGNUM). С кем вы собираетесь начинать следующий учебный период, я не знаю», — отметил глава, обращаясь к заместителю министра образования Юрию Ооржаку.

Он добавил, что при таких условиях начать учёбу с 4 ноября не получится при всём желании.

Зампред правительства Саида Сенгии ответила, что они с коллегами из Роспотребнадзора намерены внести предложение о продлении каникул.

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