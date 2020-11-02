Уфа, , 13:16 — REGNUM Штаб волонтеров-медиков Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) возобновил свою работу. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба университета.

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По сообщению пресс-службы этого учебного заведения, студенты-медики БГМУ снова начали принимать от жителей заявки по доставке продуктов и лекарств. Штаб волонтеров-медиков БГМУ вместе с Общероссийским народным фронтом и всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» с марта текущего года участвует в акции #МыВместе. На лето штаб приостанавливал свою работу.

Сообщается, что заявки принимаются от жителей старше 65 лет, а также от маломобильных граждан и лиц, которые оказались на изоляции. Позвонить можно по телефону горячей линии 8−800−2003−411 и 8−347−268−28−88.

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