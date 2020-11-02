Рыбинск, Ярославская область, , 13:13 — REGNUM Восстановлением храма Воздвиженья в селе Коприно займётся новый благотворительный фонд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его директор Дмитрий Родионов.

Эскиз нового храма в Коприно Фонд «Строительство Храма Воздвижения Креста Господня в Коприно»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рыбинский городской суд был подан иск о ликвидации благотворительного фонда «Строительство Храма Воздвижения Креста Господня в Коприно». Однако это не означает отказа от планов по возрождению храма. В 2019 году был зарегистрирован новый фонд под названием «Храм «Воздвижения Креста Господня». Его учредителем является Дмитрий Родионов, руководивший фондом «Строительство Храма Воздвижения Креста Господня в Коприно».

«На данный момент завершились проектные работы по восстановлению храма Воздвижения Креста Господня в Коприно, документы отправлены в производственный отдел ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза», после этого до конца ноября мы получим разрешение на работы. Храм будет полностью восстановлен в виде копии старого храма, который был ранее уничтожен. После восстановления храм будет передан епархии. Деньги на счету фонда есть, и работы будут продолжены», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор благотворительного фонда «Храма «Воздвижения Креста Господня» Дмитрий Родионов.

Как сообщили в фонде, к строительству храма планируется приступить в ближайшее время. Сроков завершения работ в фонде не назвали.

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