Красногорск, , 13:22 — REGNUM Привлечение врачей в Подмосковье является на данный момент одной из ключевых задач. Об этом 2 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

Врач George Hodan George Hodan

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Работу по этому направлению планируется продолжить. Кроме того, в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) продолжит работу центр телемедицины.

В рамках работы телемедицинского центра врачи дают дистанционные консультации выписавшимся из больниц, а также следят за динамикой здоровья пациентов, лечащихся на дому. Таких консультаций в Подмосковье за неделю провели почти одну тысячу.

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