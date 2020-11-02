Москва, , 12:51 — REGNUM Элита европейских стран реагирует на вызов эпидемии коронавируса так же, как рядовые обыватели. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

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"Элита — те же обыватели. И реагируют они совершенно одинаково», — заявил Журавлев.

«Они объективно ею являются, но психологически, выяснилось, ведут себя как обыватели. Они есть элита, они принимают решения, они концентрируют в своих руках ресурсы. По определению чистая элита. Но вот реагируют они как обыватели. Это результат именно слишком хорошей жизни в течение долгого времени», — указал он.

Отметим, что в Испании протесты против связанных с распространением коронавируса карантинных мер в различных городах проходят с 27 октября. В настоящее время они уже переросли в беспорядки. В городах Леон и Логроньо произошли первые инциденты в ночь на 2 ноября: там протестующие с криками «свобода!» переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их содержимое, а также наносили повреждения автомобилям.