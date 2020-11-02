Томск, , 12:50 — REGNUM По состоянию на 2 ноября в Томской области коронавирус выявлен у 12 756 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 189 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Выздоровели ещё 80 человек. Общее количество выздоровевших — 8394 человека.

Напомним, за сутки 1 ноября в Томской области было выявлено 196 случаев заражения. За весь период в регионе скончались 125 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области продлили режим ограничений

Читайте развитие сюжета: Томичке с COVID-19 предложили «сидячую» госпитализацию