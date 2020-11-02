Красногорск, , 12:50 — REGNUM В Подмосковье развернут около 19 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

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Срок, к которому обеспечат данное количество мест в больницах, определён на 15 ноября.

При этом особое внимание Воробьёв поручил обратить на качество оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.

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