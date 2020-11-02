Москва, , 12:47 — REGNUM В России вводится особое регулирование цен для жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом 2 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Лекарственные средства Liter.kz

Он пояснил, что в последнее время эти лекарства не всегда оказываются в аптеках. Поэтому правительство подготовило постановление, вводящее особенности регулирования в данной сфере.

«Прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам. Речь идёт о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться. Но и производитель не может работать себе в убыток», — сказал Мишустин.

По его словам, действующий механизм не позволяет проводить индексацию, что приводит к остановке производства и сбою поставок.

«Важно обеспечить сбалансированный подход. Для этого мы вводим новый порядок регистрации цен на препараты жизненно необходимых и важных лекарств», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что ФАС будет сверять цены на препараты в России и за рубежом.