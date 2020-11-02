Лондон, , 12:49 — REGNUM О последних днях британского актера Шона Коннери, скончавшегося 31 октября, рассказала его вдова — марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун. Ее слова 2 ноября приводит Daily Mail.

По словам Роквебрун, в последнее время Коннери страдал деменцией, и это усугубило состояние актера, который с трудом мог выражать свои мысли. При этом Коннери умер во сне — тихо и спокойно.

«Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел», — заявила вдова актера и добавила, что все это время была рядом со своим супругом.

Кроме того, она назвала покойного «образцом мужества и человечности» и отметила, что их семья была прекрасной.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что британский актер сэр Шон Коннери, более всего известный по роли спецагента Джеймса Бонда, скончался на 91-м году жизни.