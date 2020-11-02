Кемерово, , 12:46 — REGNUM В Кемеровской области продолжают наращивать коечный фонд в связи с продолжающимся ростом числа случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам аппаратного совещания.

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Губернатор региона Сергей Цивилев заявил о необходимости сконцентрировать усилия на поддержке системы здравоохранения и выполнении мер профилактики.

«На сегодняшний день в регионе организовано 4745 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, в том числе 2452 койки с кислородом, 493 из них — с аппаратами ИВЛ. В ближайшее время развернут еще около 300 дополнительных коек», — отметил он.

Кроме того, в регионе оборудуют модульные пункты ожидания приёма для пациентов с симптомами ОРВИ возле крупных поликлиник.

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