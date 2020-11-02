Абакан, , 12:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 147 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в республиканском правительстве.

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Всего в Хакасии на сегодняшний день коронавирус выявлен у 7253 человек. Выздоровели 5306 человек, в том числе 82 — за последние сутки.

Получают лечение 1875 человек, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 ноября в Хакасии было подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом. За всё время в регионе скончались 69 пациентов с COVID-19.

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