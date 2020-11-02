Минск, , 12:46 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 1 ноября в разных населенных пунктах республики, 300 человек. Об этом 2 ноября сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержано около 300 человек», — говорится в сообщении и добавляется, что в отношении задержанных составлены административные протоколы.

Также указывается, что протестная акция 1 ноября сразу приобрела немирный характер и ее участниками было в 14:10 (совпадает с мск) заблокировано движение транспорта на проспекте Независимости, которое через 20 минут восстановили правоохранители.

Кроме этого уточняется, что в ходе акции протестующие активно противодействовали сотрудникам правоохранительных органов, а «в районе Логойского тракта <…> использовали самодельное взрывное устройство».

«Сотрудники милиции, в свою очередь, неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений. Так, по проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ходатайство об изменении меры пресечения члену координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой для того, чтобы ее выпустили из СИЗО под залог, подала адвокат оппозиционера Людмила Казак.

Читайте развитие сюжета: В Минске возбудили дело о новых беспорядках, подозревают более 230 человек