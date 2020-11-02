Москва, , 12:37 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин заслушает доклады об итогах совещания по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Читайте также: Экстремисты намерены укрепляться в России за счет мигрантов — Патрушев

Об актуальных вопросах национальной безопасности в регионах ЦФО представят доклады секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

По мнению Патрушева, главные проблемы в ЦФО — распространение наркотиков среди молодёжи, активизация вербовки молодых жителей исламскими фундаменталистами, а также возможность вовлечения молодежи в акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел заседание по актуальным вопросам безопасности в Центральном ФО.

Читайте также: Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ