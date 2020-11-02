Джакарта, , 12:37 — REGNUM Власти Индонезии за сутки подтвердили 2618 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 2 ноября 2020 года в Индонезии выявлено 415 402 носителя SARS-CoV-2 и 14 044 случаев смерти.

Эпидемия за сутки унесла жизни 101 человека в Индонезии.

Известно, что по состоянию на 1 ноября 2020 года в Индонезии выявлено 412 784 случая заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что уровень смертности от коронавируса в стране выше среднемирового.

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