Москва, , 12:36 — REGNUM Обстановка с эпидемией коронавируса в Европе может повлечь серьёзную политическую нестабильность. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

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«Страх выражается в немотивированной агрессии, во-первых, и в желании как можно больше унести домой, чтобы пережить тяжёлый период, во-вторых», — заявил Журавлев.

«Отказ от традиционной морали — это тоже страх. Мародёрами становятся те, кто раньше были абсолютно законопослушными гражданами. В отличие от Америки, где это в основном афроамериканцы, которые и раньше большой законностью не отличались, в Европе это законопослушные граждане. Но они боятся. Испуганный обыватель — страшная сила. Когда-то испуганный обыватель привёл Гитлера к власти», — указал он.

Отметим, что, например, в Испании протесты против связанных с распространением коронавируса карантинных мер в различных городах проходят с 27 октября. В настоящее время они уже переросли в беспорядки. В городах Леон и Логроньо произошли первые инциденты в ночь на 2 ноября: там протестующие с криками «свобода!» переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их содержимое, а также наносили повреждения автомобилям.