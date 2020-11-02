Рязань, , 12:37 — REGNUM Акция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Нам есть кем гордиться» завершилась в Рязанской области. Целый год о Героях Советского Союза, уроженцах и жителях региона, рассказывали федеральные чиновники, сенаторы, депутаты Госдумы, представители органов власти, актёры, волонтёры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Видеоролики с рассказами о Героях начали размещать в социальных сетях 1 ноября 2019 года. В дни рождения выдающихся солдат их портреты устанавливались на мемориальном комплексе «Монумент Победы» в Рязани, к ним возлагались цветы. К 9 мая во всех муниципалитетах установили стенды с портретами и краткой информацией о Героях — уроженцах района. За год в акции, инициированной губернатором Николаем Любимовым, приняли участие свыше 400 человек, среди которых директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, заместитель министра обороны, Герой России Юнус-бек Евкуров, командующий ВДВ, Герой России Андрей Сердюков, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, а также сенаторы, депутаты Государственной думы, представители органов власти региона, актёры театра и кино, врачи, учителя, юнармейцы, волонтёры и жители Рязанской области.

«Помнить наших Героев — наша святая обязанность. Мы должны делать всё возможное, чтобы сохранить историческую правду и передать молодому поколению наши ценности и традиции. Большое спасибо всем, кто принял участие в этой масштабной работе. Мы сделали важное дело: каждый человек должен знать о земляках, которые выстояли и победили в страшной войне», — сказал губернатор.

В рамках акции издан полный биографический справочник Героев Советского Союза, родившихся на Рязанской земле. О проекте рассказывали в Совете Федерации и на выставке на Красной площади, посвящённой 75-летию Победы.