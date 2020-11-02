Великий Новгород, , 12:44 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки обнаружили 89 новых носителей коронавируса. Это на два человека меньше, чем днем ранее, сообщает 2 ноября региональный оперативный штаб.

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Всего в регионе зафиксировали 7 541 случай заражения. За сутки больше всего носителей прибавилось в Великом Новгороде (+42), а также в Боровичском (+18) и Старорусском (+10) районах.

Семь человек выздоровели за последние сутки от COVID-19, общее число поборовших болезнь составляет 5631 человек, если судить по данным регионального штаба.

За сутки в Новгородской области также не зафиксировали новых летальных исходов COVID-19, всего в регионе от болезни скончалось 87 человек.

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