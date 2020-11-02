Москва, , 12:32 — REGNUM В Европе эпидемия коронавируса создала ощущение всеобщей паники. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Страх того, что было, создаёт просто ощущение всеобщей паники, потому что что делать — непонятно. Не запрещать вроде бы страшно, потому что умирают. А запрещать страшно, потому что все помнят, как в прошлый раз запрещали весной», — заявил Журавлев.

«Эта паника выражается в социальном недовольстве. Вот эти все погромы, эти все как бы демонстрации, которые превращаются в те же погромы… это всё страх», — указал он.

Отметим, что, например, в Испании протесты против связанных с распространением коронавируса карантинных мер в различных городах проходят с 27 октября. В настоящее время они уже переросли в беспорядки. В городах Леон и Логроньо произошли первые инциденты в ночь на 2 ноября: там протестующие с криками «свобода!» переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их содержимое, а также наносили повреждения автомобилям.