Салехард, , 12:31 — REGNUM На Ямале из 1683 единиц коечного ковидного фонда в медицинских учреждения свободно около 18%. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Прекращена плановая медицинская помощь в Мужевской районной больнице для разгрузки врачей и мощностей медучреждения. Организовано наблюдение беременных женщин на дому. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объёме.

«Каникулы в школах дали положительный эффект — заболеваемость детей как ОРВИ и гриппом, так и коронавирусом сократилась. Тем не менее, эпидпорог на Ямале превышен. Здравоохранение работает в очень напряженном режиме, кое-где число заболевших в десять раз превышает привычные для сезона показатели», — отметила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.