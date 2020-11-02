Москва, , 12:32 — REGNUM С 1 ноября 2020 года на территории РФ вступил в силу закон об обязательной цифровой маркировке автомобильных шин и автопокрышек. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства России.

Теперь все компании, которые производят шины и покрышки, обязаны маркировать свою продукцию, а также подавать сведения в Государственную информационную систему (ГИС).

Более того, покрышки и шины без соответствующих маркировок с начала ноября запрещены не только к производству, но и к продаже за границу. Все товары, которые не были проданы до вступления закона в силу, должны будут быть снабжены соответствующими этикетками со штрих-кодом. Срок выполнения данных норм — до 1 марта 2021 года.

Отмечается, что данная мера по маркировке продукции направлена на борьбу с продажами контрафактных шин и покрышек.

Напомним, 65% автовладельцев в России при смене летней резины на зимнюю отдают предпочтение шипованным покрышкам, а не «липучкам».

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