Киев, 2 ноября 2020, 12:28 — REGNUM За минувшие стуки в вооружённых силах Украины (ВСУ) зафиксировали 65 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Всего по состоянию на 2 ноября COVID-19 болеет 1731 украинский силовик. За время пандемии зафиксировали 17 летальных случаев.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 402 тыс.
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