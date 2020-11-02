Киев, , 12:28 — REGNUM За минувшие стуки в вооружённых силах Украины (ВСУ) зафиксировали 65 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«В учреждениях здравоохранения находятся 15 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 50 человек», — сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 2 ноября COVID-19 болеет 1731 украинский силовик. За время пандемии зафиксировали 17 летальных случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 402 тыс.

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