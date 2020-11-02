Москва, , 12:24 — REGNUM Население стран Европы опасаются повторения последствий первого эпизода эпидемии коронавируса, которая разразилась весной 2020 года. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«В этой панике есть очень сильный психологический эффект, в том числе не только у руководства стран, а и у населения. Европейцы помнят условную первую волну. Они хорошо помнят предыдущее и к какому погрому экономики и ухудшению уровня жизни привела предыдущая волна запретов», — заявил Журавлев.

«Они уже переживают ожидаемые неприятности сейчас, которых ещё нет и которых, может, не будет. Думаю, что, к сожалению, будут, но практически они ещё не наступили», — указал он.