Москва, , 12:21 — REGNUM В 2020 году торжественный приём в Кремле по случаю Дня народного единства не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий», — сказал Песков.

Несмотря на это, Песков подчеркнул, что Владимир Путин запланировал ряд мероприятий в рамках празднования. На данный момент график главы государства на 4 ноября разрабатывается.