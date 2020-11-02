Оренбург, , 12:21 — REGNUM В Оренбурге местный житель, признанный виновным в смертельной автоаварии, приговорён к шести годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии-поселении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде.

По данным судебной инстанции, 2 октябре 2019 года оренбуржец двигался на своем автомобиле со стороны Беляевского шоссе к поселку Солнечный. Перестраиваясь из правой полосы в левую, водитель не уступил дорогу грузовому фургону, двигавшемуся по левой полосе в попутном направлении.

Чтобы предотвратить столкновение, водитель грузовика предпринял экстренное торможение, однако машину занесло. В результате фургон насмерть сбил пешехода, оказавшегося на обочине трассы.

Водитель легкового автомобиля посчитал себя невиновным в произошедшем ДТП и скрылся с места происшествия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места совершения ДТП и повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Суд назначил оренбуржцу шесть лет лишения свободы. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух с половиной лет.

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