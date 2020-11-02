Челябинск, , 12:21 — REGNUM В Челябинске Тракторозаводский райсуд вынес приговор 19-летней девушке, которая в августе насмерть сбила сотрудника мотовзвода ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл 12 августа. Суд установил, что ночью 12 августа гражданка за рулём наехала на инспектора, который управлял мотоциклом. Полицейский скончался от травм.

Суд назначил подсудимой полтора года в колонии-поселении. Также на два с половиной года ей запрещено управлять транспортом, кроме того, она заплатит родственникам погибшего 2,4 млн рублей в виде возмещения морального вреда.