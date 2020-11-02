Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Свердловской области выписаны с начала пандемии COVID-19 уже 28 864 человека, у которых выявляли данную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 2 ноября 2020 года, за минувшие сутки врачи выписали 280 человек. Отметим, теперь в регионе разрешено отпускать домой пациентов с COVID-19 до получения отрицательного результата тестов.

Продолжается лечение 277 больных в тяжёлом состоянии (237 лежат в реанимации, из них 158 — на ИВЛ), еще у 1156 пациентов наблюдают состояние средней тяжести, у остальных — удовлетворительное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 784 смерти от COVID-19.

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