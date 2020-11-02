Джакарта, , 12:14 — REGNUM Полиция Индонезии арестовала 10 человек во время демонстрации в защиту пророка Мухаммеда у посольства Франции в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что среди задержанных были подростки моложе 17 лет.

Представители организации «Защитим пророка Мухаммеда» провели демонстрацию около посольства Франции с просьбой к правительству выслать французского посла из Индонезии. Требования вызваны заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о мусульманах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо раскритиковал слова главы Франции Эммануэля Макрона, который назвал атаки в городах Пятой Республики «исламским террористическим нападением».

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