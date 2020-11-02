Севастополь, , 12:09 — REGNUM В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 2 ноября. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

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«По состоянию на утро 2 ноября зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 55 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 2 лет до 81 года», — сообщили в пресс-службе.

За сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны семь пациентов. Статистика смертности не изменилась. Всего на 2 ноября в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 2557 человек, выздоровели 1630 человек, 69 умерло. В стационарах региона продолжают лечение 289 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, ещё 553 пациента лечатся амбулаторно.