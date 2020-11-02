Москва, , 12:08 — REGNUM Первый истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа поступит на вооружение Министерства обороны России в декабре 2020 года, сообщает 2 ноября ТАСС.

Отмечается, что в 2021 году на вооружение поступит еще четыре таких истребителя. Позднее поставки возрастут до 15 единиц в год. До 2028 года планируется поставить 76 Су-57.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2020 года индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков сказал, что экспортные поставки истребителя пятого поколения Су-57 возможны после укомплектования этими машинами Вооруженных сил России.

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