Москва, , 12:08 — REGNUM Другие сезонные эпидемии, помимо коронавирусной, никуда не исчезли, несмотря на то, что слышно о них теперь гораздо меньше. Об этом 2 ноября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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«Информация о коронавирусе вытесняет из себя все остальные. И грипп, который, в общем-то, никуда не делся, и просто ОРВИ-заболевания другие многочисленные», — заявил Лисицын.

Тем не менее, из-за перегруженности медицины, ориентированности врачей на коронавирус, боязни людей, что их посадят в случае получения медпомощи на самоизоляцию, с лёгкими формами инфекции в учреждения здравоохранения стали обращаться меньше, отметил он.

«От этого и происходит впечатление, что этих болезней стало меньше», — указал Лисицын.