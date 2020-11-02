Салехард, , 12:01 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 13 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов: в Ноябрьске — 47, в Надымском районе — 20, в Лабытнанги — 19, в Салехарде и Муравленко — по 17.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 185 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 2 ноября зарегистрировано 20 924 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 675 человек, 146 пациентов с COVID-19 скончались.