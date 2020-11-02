Павлодар, Казахстан, , 11:58 — REGNUM В Павлодаре двое мужчин избили военнослужащего Национальной гвардии, который находился на дежурстве по охране общественного порядка. Об этом 2 ноября заявил первый заместитель главы полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Инцидент произошел 1 ноября в 19:25 (16:25 мск) возле кафе по улице Каирбаева. В этот день военнослужащие воинской части 5512 заступили на дежурство по охране общественного порядка.

В 19:15 по улице Каирбаева мимо патруля прошли двое мужчин, которые вели себя агрессивно и нецензурно выражались в адрес военнослужащих. Представители правопорядка попросили хулиганов пройти в отдел полиции.

Мужчины отказались от законных требований военнослужащих и нанесли одному из них телесные повреждения. Хулиганы задержаны, в отношении них применены специальные средства. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.