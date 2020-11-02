Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Еще семь пациентов скончались в Свердловской области от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения: 1 ноября 2020 года в области зафиксировали пять смертей от COVID-19, 31 октября — шесть.

В регионе подтверждено 784 летальных случая от COVID-19 с начала пандемии. Всего в России умерли уже 28 473 больных новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 36 766 случаев заражения коронавирусом.