Екатеринбург, 2 ноября 2020, 12:01 — REGNUM Еще семь пациентов скончались в Свердловской области от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»
Для сравнения: 1 ноября 2020 года в области зафиксировали пять смертей от COVID-19, 31 октября — шесть.
В регионе подтверждено 784 летальных случая от COVID-19 с начала пандемии. Всего в России умерли уже 28 473 больных новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 36 766 случаев заражения коронавирусом.