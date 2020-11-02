Самара, , 11:58 — REGNUM 185 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 16 331 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 13 641 человек. На учете у врачей находятся 122 человека.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано не было. А всего по области скончались 278 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,7 (в России — 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 8,71 (в России) — 19,5.

Согласно данным на 1 ноября, в Самарской области было выявлено 178 случаев заражения коронавирусом.