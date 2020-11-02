Рязань, , 12:01 — REGNUM В Рязанской области 2 ноября выявлено 98 носителей коронавируса, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Темп прироста за сутки составил 0,9%, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Рязанской области достигло 10 тыс. 923. Выздоровели 7798 человек, в том числе 58 выписаны за сутки.

В лечебных учреждениях находятся 435 пациентов с коронавирусом, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.