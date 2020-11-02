Саратов, , 12:06 — REGNUM Врачам саратовских больниц не удалось спасти от последствий заражения новой коронавирусной инфекции еще двух пациентов. Об этом 2 ноября сообщает облминздрав.

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Первым погибшим стал 58-летний мужчина. Он проходил лечение в ковидном госпитале с 96% поражением легких. Пациент скончался от дыхательной и прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. В больнице мужчина, страдая несколькими сопутствующими заболеваниями, провел 7 суток, 1 сутки на ИВЛ.

62-летний заболевший лечился от двусторонней пневмонии в специализированном стационаре в течение 13 суток. У мужчины на фоне проводимой интенсивной терапии произошла остановка сердца. Он также имел несколько заболеваний, среди которых ожирение, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий.

Таким образом, по информации на 2 ноября с начала наблюдения в регионе от COVID-19 скончались 158 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 2 ноября заражены коронавирусной инфекцией 20 901 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 195 жителей региона. Минувшим днем заболели 193 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 14 093 человека, за сутки — 113 пациентов.

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