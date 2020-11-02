Псков, , 11:54 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявили 120 новых инфицированных коронавирусом жителей, что на три случая больше, чем было выявлено сутками ранее. По словам губернатора Михаила Ведерникова, регион приближается к пику заболеваемости.

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"По мнению экспертов, эпидемия может длиться от полугода до полутора лет. Очевидно, что ни на карантин, ни на дистанционное обучение на такой срок не уйти», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников попросил жителей Псковской области быть благоразумными и научиться жить в новой реальности.

«Заболевших много, но сегодня образовательные учреждения не являются местами массового заражения. Поэтому массово закрывать их сейчас бессмысленно. Основные риски по-прежнему несут общественный транспорт, медучреждения и общественные места», — резюмировал он.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 8155 инфицированных, 4668 из них выздоровели, 70 умерли.

По словам губернатора, 2 ноября школьники Псковской области возвращаются к учебе после осенних каникул, поскольку дистанционная форма обучения не зарекомендовала себя ни у учащихся, ни у их родителей и учителей.

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