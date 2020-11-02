Тюмень, , 11:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 2 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 151 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 ноября зарегистрировано 13 704 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8898 человек, 75 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 2 ноября 22 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2125 человек — под медицинским наблюдением.