Пхёнтхэк, Южная Корея, , 11:45 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих и членов их семьи, прибывших в страну 25−29 октября. В настоящее время граждане США изолированы и находятся в медицинских учреждениях на базе «Кэмп-Хамфрис» в Пхёнтэке и на авиабазе в Осане.

Общее число случаев заражения, выявленных на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 277.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 97 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения увеличилось до 26 732.

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