Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM В Ростовской области за минувшие сутки подтверждено 316 новых случаев заражения коронавирусом, это на два случая больше, чем сутками ранее, сообщили 2 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Новые случаи заражения подтверждены в 31 городе и районе региона, больше всего — 120 заразившихся — в Ростове-на-Дону. Среди новых пациентов более 30% — население в возрасте от 18 до 45 лет, 45,3% — от 46 до 65 лет, 16,1% — от 66 до 79 лет, 6,3% — старше 80 лет, 1,6% — дети. За сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 195 человек.

Всего в Ростовской области подтверждено 31 248 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции на 2 ноября составляет 1,02. Выздоровели 24 777 пациентов.

Скончались за сутки 11 пациентов, общее число жертв коронавируса в регионе достигло 855 человек. На 2 ноября в стационарах Ростовской области в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 163 человека.