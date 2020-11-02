Пенза, , 12:03 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 2 ноября коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 587 человек, за сутки заболели еще 164 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 165 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 293 человека, за сутки — 49 пациентов. 187 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два человека. Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 2 ноября погибшими числятся 187 жителей региона.

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