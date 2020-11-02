Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:45 — REGNUM Нижнетагильский санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (Свердловская область) начал функционировать в режиме обсерватора. Соответствующий документ разместили на сайте администрации Нижнего Тагила.

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Теперь в «Сосновом бору» снова размещают больных COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме. Сколько санаторий будет работать в формате обсерватора, пока неизвестно.

Тем же постановлением главврачу Демидовской городской больницы Сергею Овсянникову поручили организовать медицинское наблюдение за COVID-пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее перепрофилировали НИИ дерматовенерологии под лечение больных COVID-19.

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