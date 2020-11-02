Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Авиакомпания Smartavia запустит из петербургского аэропорта «Пулково» специальные рождественские рейсы в Калининград, Челябинск и Уфу. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

Пулково Иван Шилов © ИА REGNUM

Прямые рейсы из «Пулково» будут выполняться с 25 декабря по 11 января 2021 года. Полеты в Калининград запланированы во все дни недели, кроме субботы, в Уфу — во все дни, кроме 25 декабря и 1 января. А в Челябинск можно будет улететь 26 декабря, с 28 по 31 декабря, со 2 по 6 января и с 8 по 11 января.

«В период новогодних праздников Smartavia увеличила количество рейсов на действующих маршрутах. Так, из Санкт-Петербурга частота полетов будет увеличена в Архангельск, Мурманск, Сыктывкар, Ростов-на-Дону и Казань», — уточнили в аэропорту.

В дополнение к основному багажу каждый пассажир может провезти один комплект горнолыжного/сноубордического снаряжения в чехле в расчете одно место весом до 23 кг бесплатно. Стоимость билетов, по информации авиакомпании, — от 2 250 рублей.

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