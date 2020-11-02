Ставрополь, , 11:28 — REGNUM В субъектах Северо-Кавказского федерального округа за прошедшие выходные скончались 23 пациента с диагнозом COVID-19. Больше всего выросла статистика смертей от опасного заболевания в Ставропольском крае — на восемь человек. Такие данные приводит 2 ноября федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Дагестане скончались семь человек. Столько же смертельных случаев зафиксировано в Кабардино-Балкарии. В Ингушетии число умерших составило два человека, в Чечне умер один человек. Не было зарегистрировано случаев летального исхода только в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Всего в период пандемии коронавируса на Северном Кавказе умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 1607 жителей округа. Больше всего смертей произошло в Дагестане — 784 и на Ставрополье — 430. В Чечне скончались 48 пациентов, в РСО-Алании — 70, в Ингушетии — 97 человек. Меньше всего смертельных случаев в Карачаево-Черкесии — 33 жителя республики.