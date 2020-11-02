Южно-Сахалинск, , 11:18 — REGNUM На Сахалине от COVID-19 скончался третий пациент, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор области Валерий Лимаренко.

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«Факт смерти от ковида подтвердили специалисты по результатам патоморфологического исследования», — говорится в сообщении.

Умерла жительница Южно-Сахалинска 1969 года рождения. Она скончалась в стационаре после интенсивного лечения. У погибшей было ожирение 3-й степени, что значительно ухудшило течение болезни.

КАк сообщало ИА REGNUM, долгое время на Сахалине не фиксировали летальных исходов от коронавирусной инфекции. О первом умершем от COVID-19 пациенте стало известно 19 октября. Второй летальный случай произошёл в островном регионе 30 октября.