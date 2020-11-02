Ярославль, 2 ноября 2020, 11:17 — REGNUM Водонапорная башня на станции Лютово Ярославской области была снесена, потому что угрожала безопасности железнодорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северной железной дороге — филиале ОАО «РЖД».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос башни, построенной в 1887 году, вызвал возмущение общественников и защитников архитектурного наследия.
В СЖД считают, что расположение башни вблизи железнодорожных путей с учетом современных скоростей поездов, их конструкции и веса угрожало безопасности движения поездов.
Несмотря на значительный «возраст», башня не являлась объектом культурного наследия. Также в СЖД рассказали, что не планируют в ближайшее время демонтаж зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры на участках Ярославль — Кострома и Нерехта — Иваново.
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