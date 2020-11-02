Ярославль, , 11:17 — REGNUM Водонапорная башня на станции Лютово Ярославской области была снесена, потому что угрожала безопасности железнодорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северной железной дороге — филиале ОАО «РЖД».

Снос башни на станции Лютово Страница Дмитрия Колчина в Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос башни, построенной в 1887 году, вызвал возмущение общественников и защитников архитектурного наследия.

«Водонапорная башня 1887 года постройки при внешнем удовлетворительном состоянии имела полный физический износ и находилась в аварийном состоянии: трещины внутренних конструкций башни, дефекты кирпичной кладки, изломы несущих балок», — сообщили в Северной железной дороге.

В СЖД считают, что расположение башни вблизи железнодорожных путей с учетом современных скоростей поездов, их конструкции и веса угрожало безопасности движения поездов.

«По правилам, действующим в РФ, у всех эксплуатируемых линий должны соблюдаться габариты приближения зданий. Устранение этой проблемы рихтовкой (смещением) железнодорожного пути не представлялось возможным, так как в этом случае нарушился бы габарит соседних путей станции. Для устранения опасности жизни и здоровья граждан, а так же для обеспечения безопасности движения поездов демонтаж водонапорной башни был единственной мерой. Строительство новых объектов на этом месте не планируется», — сообщили в Северной железной дороге.

Несмотря на значительный «возраст», башня не являлась объектом культурного наследия. Также в СЖД рассказали, что не планируют в ближайшее время демонтаж зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры на участках Ярославль — Кострома и Нерехта — Иваново.

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