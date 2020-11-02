Волгоград, , 11:28 — REGNUM В Волгоградской области 2 ноября подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в регионе выявлено 20 тыс. 745 носителей инфекции. В стационарах с подозрением на коронавирус находятся 3902 человека. За сутки выписаны 136 пациентов, всего выздоровели 17 тыс. 846 человек.

Зарегистрировано три летальных исхода. С начала пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались 214 пациентов.