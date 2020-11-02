Пермь, , 11:17 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 ноября, выявлено 168 случаев заражения коронавирусом, что на два факт меньше показателя за предыдущие сутки. Среди носителей SARS-CoV-2 двое детей и 166 взрослых: 88 мужчин, 78 женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,2% (на 1 ноября — 1,3%), а коэффициент распространения — 1,06 (на 1 ноября — 1,07). Напомним, на 1 ноября за сутки выявили 170 носителей коронавируса.

С конца марта в регионе зафиксировано 13 879 случаев заражения коронавирусом. Скончались 676 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Выздоровели 9 178 человек (в том числе 96 — за последние сутки). В больнице продолжают лечение 1 794 пациента, из них 148 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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